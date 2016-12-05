Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medyadaki tepkiden mi çekiniyorsun? /05 Aralık 2016 18:19

Sosyal medyadaki tepkiden mi çekiniyorsun?

Bugün Beştepe'de bulunan Saray'da 3 önemli kabul gerçekleşti. Bunlardan birisine uygulanan sosyal medya sansürü dikkatlerden kaçmadı!

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Cumhurbaşkanlığı'na ait resmi twitter hesabı @tcbestepe üzerinden bugün paylaşılan tweetler ile Cumhurbaşkanlığı'nın web sitesi olan tccb.gov.tr arasındaki yayıncılık farkı merak uyandırdı.
İSRAİL ELÇİSİNİ KABULÜ TWEET ATILMADI

Web sitesinde paylaşılan Büyükelçi ve güven mektubu kabullerinden birisi nedense sosyal medyada paylaşılmadı. Bu da ister istemez "sosyal medyadaki tepkiden mi çekiniliyor?" sorusunu gündeme getirdi. Cumhurbaşkanlığı'nın web sitesini ve sosyal medya hesaplarını yönetenler İsrail'e kendilerince bir sansür uygularken İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nin bu konuda paylaşım yapacağını hesap edememiş olacaklar ki, olay sosyal medyaya düştü ve alay konusu oldu...

İşte bugün tccb.gov.tr web sitesi ile @tcbestepe hesabından paylaşılanlar




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