Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan’a kaçan askerler hakkında karar çıktı /05 Aralık 2016 18:14

Yunanistan’a kaçan askerler hakkında karar çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan askerler hakkında karar çıktı

SHABER3.COM

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan askerlerin 3’ünün iadesi için ret kararı verildi. 3 askerin iadesi için Ankara’nın talebi reddedilirken, 5 asker için ise karar yarın verilecek.
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