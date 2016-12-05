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Yunanistan’a kaçan askerler hakkında karar çıktı
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Yunanistan’a kaçan askerler hakkında karar çıktı
/
05 Aralık 2016 18:14
Yunanistan’a kaçan askerler hakkında karar çıktı
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan askerler hakkında karar çıktı
SHABER3.COM
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan askerlerin 3’ünün iadesi için ret kararı verildi. 3 askerin iadesi için Ankara’nın talebi reddedilirken, 5 asker için ise karar yarın verilecek.
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