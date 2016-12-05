



Erdoğan'a hatırlatıyoruz; Görevdesin ve İsrail'le iyi şeyler oluyor







Mavi Marmara krizi nedeniyle 6 yıldır Türkiye’de Büyükelçisi bulunmayan İsrail, krizin uzlaşmayla sona ermesinin ardından Türkiye’ye Büyükelçi atamıştı.













İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunarak, resmen göreve başladı. Daha önce de Türkiye’de görev yapan ve iyi derecede Türkçe bilen Naeh’in, güven mektubu töreninde Erdoğan’a Büyükelçilik mensuplarını Türkçe tanıtması dikkat çekti.















SARAY’DA BİR İLK: İSRAİL ULUSAL MARŞI







İsrail Büyükelçisi’nin güven mektubu töreni nedeniyle, Saray’da da bir ilk yaşandı. İlk kez İsrail Ulusal Marşı Saray’da çalındı. Son altı yıldır İsrail’in Türkiye’de Büyükelçisi bulunmuyordu. Son İsrail Büyükelçisi, güven mektubunu bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e Çankaya Köşkü’nde sunmuştu.















