Samanyolu Haber /Gündem / Sosyal medya paylaşımı dolayısıyla işten çıkarılan öğretmen açtığı davayı kazandı /11 Mayıs 2017 20:53

Sosyal medya paylaşımı dolayısıyla işten çıkarılan öğretmen açtığı davayı kazandı

Özel Maya Okulları'nda, öğretmenlerin hesabına yatan "kırtasiye ücreti" elden şekilde okul tarafından istenmiş, buna tepki gösteren ve sosyal medyadan tepkisini paylaşan öğretmen işten çıkarılmıştı. Okulun bu hukuksuz kararına tepki gösteren öğretmen Ahmet Yeşil, açtığı davayı kazandı.

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Sosyal medya paylaşımı dolayısıyla işten çıkarılan öğretmen açtığı davayı kazandı

AKP iktidarında 3 yıl boyunca Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapan, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya da eğitim danışmanı olarak destek veren Prof. Dr. Ziya Selçuk’un sahibi olduğu Özel Maya Okulları'nda, öğretmenlerin hesabına yatan Eğitim Öğretim Destek Ödeneği elden geri istenmiş, bu karara tepki gösterip sosyal medyadan paylaşan öğretmen işten çıkarılmıştı. İşten çıkarma kararına tepki gösteren ve dava açan öğretmen Ahmet Yeşil'in başlattığı hukuk mücadelesi kazanımla sonuçlandı.

DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET İDDİASI

haber.sol.org.tr'nin haberine göre Yeşil, işten çıkarılma kararı sonrası okulda inceleme yapan MEB müfettişlerinin kendisine "Devlet büyüklerine sosyal medya hesabından hakaret edip etmediğini" sorduğunu, okul yönetiminin kendisine baskı uygulamak için Facebook paylaşımlarının çıktısını alıp müfettişlere ilettiğini söyledi.

Bu süreçte devam eden mahkemeden, bilirkişi raporu doğrultusunda önemli bir karar çıktığını aktaran Yeşil, mahkemenin sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek işten çıkarılma kararını keyfi ve hak gaspı olarak değerlendirerek işe dönüş kararı verdiğini söyledi.

Yeşil, "Özel okulların neredeyse yüzde doksan beşinde görülen ve öğretmenlerin umutsuzca boyun eğdiği böylesi uygulamalara karşı bu zafer bir örnektir" dedi.
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