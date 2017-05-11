Samanyolu Haber /Gündem / Erzurum'da korkutan deprem /11 Mayıs 2017 21:47

Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum merkez Aziziye İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

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Erzurum’da 4.9 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkez üssünü merkez Aziziye İlçesi Halilkaya Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 20.58’de meydana geldi.

Yerin 2.7 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybının olmadığı belirtildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.7  olarak duyurdu. AFAD,  “Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Ballıtaş köyü yakınlarında Richter ölçeğine göre 4.7 şiddetinde, yerin 1.3 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi” dedi.
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