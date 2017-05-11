Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Şamil Tayyar’a fezleke /11 Mayıs 2017 20:41

AKP'li Şamil Tayyar’a fezleke

Meclis’e 51 yeni fezleke geldi. 29 HDP’li milletvekili hakkında 44 fezleke hazırlanırken AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar hakkında da bir fezleke bulunuyor.

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TBMM’ye yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması için 51 yeni fezleke geldi. Fezlekelerin büyük kısmı HDP’li milletvekillerine ait.

9 ve 10 Mayıs tarihlerinde Meclis Başkanlığı’na sunulan fezlekelerden 44’ü 29 HDP milletvekiline ait. Cezaevinde bulunan HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş hakkında 2 yeni fezleke Meclis’e gönderilirken, tutuklu bulunan milletvekilleri Ferhat Encü, Burcu Çelik, Çağlar Demirel ve Ayhan Bilgen’le ilgili yeni fezlekeler de Meclis’e sunuldu.

6 CHP’Lİ MİLLETVEKİLİ VAR

Meclis’e gönderilen fezlekelerin içinde 6 CHP milletvekilli de yer aldı. Hakkında fezleke düzenlenen CHP milletvekilleri Şafak Pavey, Gürsel Tekin, Hilmi Yarayıcı, Enis Berberoğlu, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal oldu.

51 fezleke içinde tek AK Partili siyasetçi AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar oldu.
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