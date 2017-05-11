AKP'li Şamil Tayyar’a fezleke

TBMM’ye yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması için 51 yeni fezleke geldi. Fezlekelerin büyük kısmı HDP’li milletvekillerine ait.







9 ve 10 Mayıs tarihlerinde Meclis Başkanlığı’na sunulan fezlekelerden 44’ü 29 HDP milletvekiline ait. Cezaevinde bulunan HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş hakkında 2 yeni fezleke Meclis’e gönderilirken, tutuklu bulunan milletvekilleri Ferhat Encü, Burcu Çelik, Çağlar Demirel ve Ayhan Bilgen’le ilgili yeni fezlekeler de Meclis’e sunuldu.





6 CHP’Lİ MİLLETVEKİLİ VAR







Meclis’e gönderilen fezlekelerin içinde 6 CHP milletvekilli de yer aldı. Hakkında fezleke düzenlenen CHP milletvekilleri Şafak Pavey, Gürsel Tekin, Hilmi Yarayıcı, Enis Berberoğlu, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal oldu.





51 fezleke içinde tek AK Partili siyasetçi AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar oldu.