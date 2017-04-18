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20 TRT çalışanı televizyon gazetecisi tutuklandı
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20 TRT çalışanı televizyon gazetecisi tutuklandı
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18 Nisan 2017 22:45
20 TRT çalışanı televizyon gazetecisi tutuklandı
Ankara'da geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 20 TRT çalışanı tutuklandı
SHABER3.COM
Ankara'da 7 Nisan'da gözaltına alınan, TRT'den ihraç edilen 22 gazeteci bugün adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkeme, gazetecilerden 20'sinin tutuklanmasına, 2'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
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