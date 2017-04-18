Samanyolu Haber /Gündem / 20 TRT çalışanı televizyon gazetecisi tutuklandı /18 Nisan 2017 22:45

20 TRT çalışanı televizyon gazetecisi tutuklandı

Ankara'da geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 20 TRT çalışanı tutuklandı

SHABER3.COM

Ankara'da 7 Nisan'da gözaltına alınan, TRT'den ihraç edilen 22 gazeteci bugün adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme, gazetecilerden 20'sinin tutuklanmasına, 2'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.  

<< Önceki Haber 20 TRT çalışanı televizyon gazetecisi tutuklandı Sonraki Haber >>

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye acil çağrı!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

Kendisi ağzıyla söyledi... Binali Yıldırım'ın işi bitiyor!

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte bu yolun kaderi...

İşte bu yolun kaderi...

Başbakan'a prompter şoku...

Başbakan'a prompter şoku...

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!

Her şeyi Onun için yapmak...

Her şeyi Onun için yapmak...

'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak

'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:03:14