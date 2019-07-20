Skandal müdahale: Soylu'nun telefonuyla Çelik'in evine giden polisler çekilmiş

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT 1 Ana Haber’de yayımlanmasına ilişkin TRT çalışanlarına yapılan operasyonun Emniyet’e gelen “siyasi müdaheyle” yarıda kesildiği ortaya çıktı. Hakkında savcılığın gözaltı kararı çıkardığı dönemin TRT Haber sunucusu Erhan Çelik’in evine giden polislerin, doğrudan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Emniyet’i aramasıyla geri çekildiği anlaşıldı. Bakan müdahalesinin ardından soruşturma savcısı Adem Akıncı, Erhan Çelik ile ilgili Emniyet’e “çok ivedi” yazı göndererek, “İlgili yazımızın işlemsiz olarak bu aşamadan sonra herhangi bir işlem yapılmaksızın olduğu haliyle başsavcılığımıza gönderilmesini” istedi. Erhan Çelik’in de arasında bulunduğu 4 kişiye bu nedenle gözaltı işlemi yapılmazken, kameraman ve montajcının arasında olduğu alt düzeydeki 6 çalışan bir gece gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, 19 Aralık 2016’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde bir sergi sırasında polis Mehmet Mert Altıntaş tarafından vurulmasına ilişkin görüntülerin aynı akşam TRT 1 Haber’de sansürsüz yayımlanmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 17 Temmuz’da operasyon yapılmıştı. 6 TRT çalışanının gözaltına alındığı ve önceki gün adliyede ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı operasyonda o dönem TRT 1 Ana Haber sunucu Erhan Çelik’in de şüpheli olduğunu, evine giden polislerin “bulamadık” diyerek tutanak tutmalarını Cumhuriyet dün haber yapmıştı.













Savcı işlemi durdurdu





Kameraman ve montajcı gibi alt kadrodaki çalışanların gözaltına alınmasına karşın Erhan Çelik’e aynı yöntemin uygulanmamasında “siyasi müdahale” etkili olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet’in güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, TEM polisleri, 17 Temmuz’da Erhan Çelik’in İstanbul’daki evine gitti. Polisler içeri girdiği sırada Ankara Emniyeti’nden telefon geldi. Ankara Emniyeti’nde görevli üst düzey polis şefi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun aradığını, operasyonu durdurmalarını ve gözaltı işlemini yapmamalarını söylediğini iletti. Görevli polisler ise “Eve girdik, operasyonu tamamlamadan çıkamayız” yanıtını verince, karşıdaki Emniyetçi “o zaman tutanak tutun çıkın” dedi. Polisler, Çelik’in evde olmadığına ilişkin tutanak tutup buradan ayrıldı.





Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, İstanbul Anadolu Savcılığı’na 17 Temmuz tarihli “çok ivedi” ibareli bir yazı yazarak Çelik’e yönelik gözaltı yapılması talimatını geri çekti. Çelik’in gözaltına alınmasına ilişkin savcılığın 16 Temmuz’daki talimatına işaret edilen yazıda, “İlgili yazı ile yakalanarak gözaltına alınması istenilen Erhan Çelik isimli şahsın belirtilen adresde bulunamadığı yönünde kolluk görevlileri tarafından bilgi verildiği, buna ilişkin tutanık tutulduğu öğrenilmiş olmakla, ilgili yazımızın işlemsiz olarak bu aşamadan sonra herhangi bir işlem yapılmaksızın olduğu haliyle başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim” denildi.