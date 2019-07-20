Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Atilla’nın ABD'deki akıbeti belli oldu /20 Temmuz 2019 09:59

Hakan Atilla’nın ABD'deki akıbeti belli oldu

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve cuma sabahı tutulduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, Pennsylvania eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison'a transfer edildiği öğrenildi.

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Anadolu Ajansı muhabirine bilgi veren ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE), Atilla’nın Türkiye’ye sınırdışı edilmek üzere York County Prison’da bulunduğunu teyit etti.
ICE’nin web sitesinden sorgulama yapıldığında da Atilla’nın burada gözetim altında tutulduğu görülüyor.

ICE yetkilisi Atilla’nın  Türkiye’ye ne zaman gönderileceği bilgisini paylaşmadı.

Atilla, gözaltı merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye gönderilecek.

Edinilen bilgiye göre, Hakan Atilla’nın gelecek hafta ortasında Türkiye’ye gönderilmesi bekleniyor.



5 SUÇTAN HÜKÜM GİYDİ

Atilla, 27 Mart 2017 tarihinde New York JFK Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

Jüri, Atilla’yı hakkındaki 6 suçlamanın 5’inden suçlu bulmuş, “kara para aklama” suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.

ABD'nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'da hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti.
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