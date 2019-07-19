Saraya yakın TRT sunucusuna gözaltı şoku





Savcı Adem Akıncı, görüntülerin yayımlanması nedeniyle TRT çalışanları hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında çarşamba günü harekete geçti. 7 TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. TRT haber koordinatörü, muhabir, kameraman ve görüntüleri montajlayarak yayına hazır hale getiren montajcıların da aralarında bulunduğu 6 kişi , önceki gün gözaltına alındı. 6 TRT çalışanı Emniyet’teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün savcılık sorgusu için Adliyeye sevk edildi. Öte yandan gözaltı listesinde o dönemde TRT 1 Ana Haber Bülteni’ni sunan Erhan Çelik’in de bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında Çelik’in İstanbul’daki evine gidildi. Polis ekipleri, Çelik’e evde ulaşamadıkları şeklinde tutanak tutarak evden ayrıldı. Çelik’in daha sonra ifadeye tekrar çağrılacağı bildirildi.





Karlov soruşturma dosyası kapsamında daha önce de 4 şüphelinin ifadesinin alındığı, dosyada toplam şüphelinin 15 kişi olduğu bildirildi. İfadeleri alınmayan diğer 5 şüphelinin daha sonra ifadeye çağırılacağı belirtildi.