"Şopar" "omurgasız" "cahil"







Son olarak yaptığı "yemek programı sunan yabancılar ajandır" açıklamasıyla güldüren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı "jöleli" Yiğit Bulut'ın ismi, Wikileaks tarafından yayımlanan Berat Albayrak e-postalarında da geçiyor.





İlk olarak, 22 Kasım 2005 tarihinde Serhat Albayrak, Berat Albayrak'a gçnderdiği bir e-postada, Bulut'un "İşsizlik azalıyor mu? Hükümet 'seçim olmaz' noktasında neden direniyor?" başlıklı yazısını şu notla birlikte paylaşıyor:







senin adam bu iste her zaman boyle tutarsızca ve tarafgir bir sekilde saldırıyor. unutmadan bu adam kim biliyor musun? aydın dogan ın bacanagı namık kemal zeybek'in damadı. bilgine... (yazım hatalarına dokunulmamıştır)





Bu nottan anlaşıldığına göre, Bulut AKP iktidarının ilk yıllarında hükümete yönelik "sert ulusalcı" muhalefet yaparken dahi, AKP kurmayları ve Erdoğan ailesiyle dirsek teması kurmayı ihmâl etmemiş.





Bulut, "muhalifçilik" oynarken dahi, Serhat Albayrak'ın deyişiyle, "Berat'ın adamı" olmaya devam etmiş.





ŞOPAR, OMURGASIZ, BİLGİSİZ, CAHİL CESARETLİ...





İkinci e-posta, 11 Nisan 2011 tarihinde, Yapı Kredi Bankası Başekonomisti (Koç Üniversitesi'nde hoca ve Koç grubunun "adamlarından") Cevdet Akçay'dan Egemen Bağış'a gidiyor.





O dönem, 22 Temmuz 2011 seçimlerinin öncesi ve "jöleli"nin AKP'den milletvekili adayı olacağı konuşuluyor.





Akçay, e-postasında ağzını açıp gözünü yumuyor ve Bulut'un 2007 yılında "muhalifçilik" oynadığı dönemde yazarlık yaptığı Radikal'deki bir yazısını göndererek şöyle diyor:





bu linkten bu şopar insanin 2007 senesinde AKP ile ilgili yazdiklarini okursa sizinkilerde belki aklı selim galebe çalar.. bu kadar omurgasız bilgisiz cahil cesaretli insanlarla adınızın yanyana anılması yeteri kadar acıklı. Umarim haklisindir. (yazım hatalarına dokunulmamıştır)





Bulut'un ilgili yazısında dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın ekonomi hakkındaki sözlerini övdüğünü söylemek gerekiyor.





Egemen Bağış ise, Cevdet Akçay'ın bu e-postasını Berat Albayrak'a "Cevdet hoca cok dolu :)" notuyla yönlendiriyor.





'ADAM SAATLİ BOMBA, EKRAN YASAĞI GELMELİ'





Son e-postada, dönemin ABD Ankara Büyükelçisi Ricciardone, Yiğit Bulut'un 29 Ağustos 2013 tarihli bir TV programında yaptığı konuşmayı Egemen Bağış'a gönderiyor.





Bu programda Bulut, "dünyada 2 buçuk lider olduğunu", ilk ikisinin Erdoğan ve Putin, "buçuğun" ise Obama olduğunu söylüyor.





Ricciardone, Egemen Bağış'a açıkça şöyle yazıyor: "Başbakan'ın üst düzey danışmanı Başbakan'ın görüşlerini mi yansıtıyor? Bu hafta G-20'de ABD Başkanı'nı Başbakan'la görüştürmek için çok çaba sarf ediyorum. [Ancak] Bu yardımcı olmuyor." (yazım hatalarına dokunulmamıştır)





Bu e-posta, bir zinciri izledikten sonra Mustafa Varank'ın önüne düşüyor. Varank, Sümeyye Erdoğan'a yazdığı e-postada şunları söylüyor:





Adam saatli bomba söylediği ?eyler danışmanın soyleyebileceginin ötesinde . Ekran yasağı gelmeli. Ve evet obama bizle görüşmeyi düşünmüyor g20 de (yazım hatalarına dokunulmamıştır)





AKP'li isimlerin böylesine ağır hakaretler ettiği bir kişinin halen Cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak ekonomiye yön vermesi yaşanan krizi de açıklamaya yetiyor da artıyor bile...





haber.sol.org/ samanyoluhaber