Başbakan Yıldırım EKK kararlarını açıkladı





Yıldırım'ın açıkladığı kararlara göre, reel sektör, ihracatçılar ve iş gücü piyasasına yönelik tedbirler alındı. Firmaların piyasada nakit ihtiyaç sıkıntılarını gidermek amacıyla Kredi Garanti Fonu'nun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar kredi hacmi oluşturulacak. İhracatı artırmak amacıyla Eximbank'ın sermayesi artırılacak. KOBİ'lere, ilk 12 ay geri ödemesiz, toplam 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi sağlanacak. Gelecek yılın ocak, şubat, mart ayında ödenmesi gereken SGK primleri faizsiz olarak ekim, kasım, aralık ayına ötelenecek