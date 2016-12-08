Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Bharara itiraz etti, hakim duruşma tarihini öne çekti /08 Aralık 2016 20:10

Flaş! Bharara itiraz etti, hakim duruşma tarihini öne çekti

ABD'de İran'a yönelik yaptırımları delmek ve bankaları dolandırmak suçlamasıyla 75 yılla yargılanan Reza Zarrab'ın jürili duruşma tarihi yeniden değişti.

Best of Reza Zarrab

Zarrab’ın duruşma tarihi yine değişti!

Halen New York’ta federal hapishanede tutuklu olarak yargılanmayı beklenen Zarrab’ın asıl duruşmasının tarihi 21 Ağustos olarak belirlendi.

BHARARA İTİRAZ ETTİ, HAKİM ÖNE ÇEKTİ

Zarrab’ın jürili duruşması için belirlenen ilk tarih 23 Ocak 2017 olmuştu. Ancak Avukatları, Savcılığın, aralarında email yazışmalarının ve banka dekontlarının da bulunduğu, Zarrrab aleyhine binlerce belgeyi kanıt olarak kullanacağını, bunları incelemeyip savunma hazırlamak için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, asıl yargılama tarihinin ileri atılmasını istemişlerdi.

Davaya bakan Hakim Richard Berman da bu isteği olumlu karşılayarak, jürili duruşma için 16 ekim tarihini koymuştu. Ancak davanın savcısı Preet Bharara, duruşma tarihinin çok geç olduğunu belirterek itiraz etti. Hakim Berman, Savcılığın bu itirazını da haklı bularak, duruşma tarihini yeniden değiştirdi. Zarrab’ın jürili duruşması nihai tarih olarak 21 Ağustos 2017’yi belirledi.

İTİRAZ DURUŞMASI DA NİSAN’DA

Hakim Berman, Zarrab’ın avukatlarının kanıtların ediniliş usülüne ilişkin yaptıkları itirazların değerlendirileceği davanın tarihini de 24 nisan 2017 olarak belirledi. Avukatlar, Zarrab’ın ABD’ye vardığında beraberinde olan telefonun FBI tarafından şifresinin usülsüz şekilde alındığı, dolayısıyla telefondan elde edilen kanıtların davada kullanılamayacağını iddia etmişler, Savcılık ise bu iddiaya karşı çıkmıştı.

Sözcü
<< Önceki Haber Flaş! Bharara itiraz etti, hakim duruşma tarihini öne çekti Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:48:01