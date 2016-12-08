Flaş! Bharara itiraz etti, hakim duruşma tarihini öne çekti

Zarrab’ın duruşma tarihi yine değişti!





Halen New York’ta federal hapishanede tutuklu olarak yargılanmayı beklenen Zarrab’ın asıl duruşmasının tarihi 21 Ağustos olarak belirlendi.





BHARARA İTİRAZ ETTİ, HAKİM ÖNE ÇEKTİ





Zarrab’ın jürili duruşması için belirlenen ilk tarih 23 Ocak 2017 olmuştu. Ancak Avukatları, Savcılığın, aralarında email yazışmalarının ve banka dekontlarının da bulunduğu, Zarrrab aleyhine binlerce belgeyi kanıt olarak kullanacağını, bunları incelemeyip savunma hazırlamak için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, asıl yargılama tarihinin ileri atılmasını istemişlerdi.





Davaya bakan Hakim Richard Berman da bu isteği olumlu karşılayarak, jürili duruşma için 16 ekim tarihini koymuştu. Ancak davanın savcısı Preet Bharara, duruşma tarihinin çok geç olduğunu belirterek itiraz etti. Hakim Berman, Savcılığın bu itirazını da haklı bularak, duruşma tarihini yeniden değiştirdi. Zarrab’ın jürili duruşması nihai tarih olarak 21 Ağustos 2017’yi belirledi.





İTİRAZ DURUŞMASI DA NİSAN’DA





Hakim Berman, Zarrab’ın avukatlarının kanıtların ediniliş usülüne ilişkin yaptıkları itirazların değerlendirileceği davanın tarihini de 24 nisan 2017 olarak belirledi. Avukatlar, Zarrab’ın ABD’ye vardığında beraberinde olan telefonun FBI tarafından şifresinin usülsüz şekilde alındığı, dolayısıyla telefondan elde edilen kanıtların davada kullanılamayacağını iddia etmişler, Savcılık ise bu iddiaya karşı çıkmıştı.





Sözcü