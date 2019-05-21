Sonunda bunu da yaptılar!

Sosyal medyada paylaşılan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu rakı içerken gösterdiği iddia edilen fotoğrafın montaj olduğu ortaya çıktı. Bir kullanıcı tarafından 8 Mayıs 2019’da Facebook’a yüklenen fotoğraf yaklaşık 7 bin kişi tarafından paylaşılmıştı.







Ancak fotoğrafın Karamollaoğlu’nun rakı içtiğini gösterdiği iddiası doğru değil. Fotoğraf montajlanarak oluşturulmuş. Fotoğrafın aslı hisse.net adresli forumun üyelerinin 23 Haziran 2012 yılında yapmış olduğu bir etkinlikten. Temel Karamollaoğlu’nun fotoğrafa montajlanan görüntüsü ise 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kampanyasında kullanılan bir fotoğraftan alınmış.













teyit.org’dan Hatice Kübra Ünsay’ın haberine göre, orijinal fotoğraf 26 Haziran 2012 tarihinde kullanıcı adı “reha kaya” olan üye tarafından ilgili forum başlığında diğer forum üyeleri ile paylaşıldı. Ünsay forumu halen aktif olarak kullanan Reha Kaya ile de iletişime geçti. Söz konusu fotoğraftaki Reha Kaya fotoğrafın orijinalini paylaştı.





PAYLAŞAN SAYFA TROLL İÇERİK ÜRETİYOR





Orijinal fotoğrafta masanın üzerinde duran ıslak mendil ambalajından restoranın Sapanca’da bulunan ‘Özkum Restaurant’ olduğu anlaşılıyor. Restoranın Foursquare üzerinden erişilebilen fotoğrafları ile Reha Kaya’nın paylaştığı aynı akşam çekilen diğer fotoğraflar karşılaştırıldığında restoranın terasında bulunan tekne ucu tasarımı da görülebiliyor.