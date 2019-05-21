Samanyolu Haber /Gündem / Köprü'de önce kendini yaktı sonra atladı! /21 Mayıs 2019 21:23

Köprü'de önce kendini yaktı sonra atladı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Asya'dan Avrupa'ya geçiş yönünde aracını durduran bir kişi önce aracını ateşe verdi ve ardından köprünün korkuluklarını aşarak intihar etti.

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Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler köprüsüne gelen bir kişi, aracı ateşe verdikten sonra korkulukları aşarak boğaza atladı.

DENİZ POLİSİ ATLAYAN KİŞİYİ ARIYOR

Alev alev yanan otomobil nedeniyle köprü Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken köprüde çift yönde de yoğunluk yaşanıyor. Denize atlayan kişiye ulaşabilmek için ise deniz polisinin çalışması sürüyor.

İSTANBUL’DA SON TRAFİK DURUMU

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde çıkan yangın sonrası İstanbul’un belirli bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.
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