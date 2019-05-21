Köprü'de önce kendini yaktı sonra atladı!

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler köprüsüne gelen bir kişi, aracı ateşe verdikten sonra korkulukları aşarak boğaza atladı.







DENİZ POLİSİ ATLAYAN KİŞİYİ ARIYOR





Alev alev yanan otomobil nedeniyle köprü Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken köprüde çift yönde de yoğunluk yaşanıyor. Denize atlayan kişiye ulaşabilmek için ise deniz polisinin çalışması sürüyor.





İSTANBUL’DA SON TRAFİK DURUMU





15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde çıkan yangın sonrası İstanbul’un belirli bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.