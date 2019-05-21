Esad'dan flaş iddia

Tele1'in The Syrian Observer adlı internet sitesinden aktardığı habere göre, Esad, Suriye heyeti ile Hakan Fidan’ın önce İran’ın başkenti Tahran’da görüştüklerini, daha sonra ise Kassab sınır kapısında yeniden bir araya geldiklerini belirtti.







Haberde, Esad’ın Türk görevliler ile ilgili ise “Ülkemizde neler olduğunu Türk siyasetçilerinden daha iyi anlıyorlar” dediği aktarılırken “Türkiye ile işbirliğine açığız… Eğer Suriye’nin çıkarları doğrultusunda olacaksa ve egemenliğine zarar vermeyecekse Erdoğan ile görüşebiliriz” ifadeleri de eklendi.





8 Mayıs tarihinde gazeteciler ile bir araya gelen Esad’ın, kendisine yöneltilen sorulara karşılık Türkiye ile yalnızca İran ve Rusya üzerinden değil, doğrudan da görüşme yaptıkları, bu görüşmelerin en önemlisinin ise Hatay’a sınır olan Lazkiye’de bulunan Kassab sınır kapısında gerçekleştirdiği cevabını verdiği belirtildi.