Samanyolu Haber /Dünya / Esad'dan flaş iddia /21 Mayıs 2019 21:05

Esad'dan flaş iddia

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran'ın başkenti Tahran’da Hakan Fidan ile görüştüklerini ve aynı şekilde Erdoğan ile de görüşmeye açık olduklarını açıkladı. Esad, 'Eğer Suriye’nin çıkarları doğrultusunda olacaksa ve egemenliğine zarar vermeyecekse Erdoğan ile görüşebiliriz' dedi.

SHABER3.COM

Tele1'in The Syrian Observer adlı internet sitesinden aktardığı habere göre, Esad, Suriye heyeti ile Hakan Fidan’ın önce İran’ın başkenti Tahran’da görüştüklerini, daha sonra ise Kassab sınır kapısında yeniden bir araya geldiklerini belirtti.

Haberde, Esad’ın Türk görevliler ile ilgili ise “Ülkemizde neler olduğunu Türk siyasetçilerinden daha iyi anlıyorlar” dediği aktarılırken “Türkiye ile işbirliğine açığız… Eğer Suriye’nin çıkarları doğrultusunda olacaksa ve egemenliğine zarar vermeyecekse Erdoğan ile görüşebiliriz” ifadeleri de eklendi.

8 Mayıs tarihinde gazeteciler ile bir araya gelen Esad’ın, kendisine yöneltilen sorulara karşılık Türkiye ile yalnızca İran ve Rusya üzerinden değil, doğrudan da görüşme yaptıkları, bu görüşmelerin en önemlisinin ise Hatay’a sınır olan Lazkiye’de bulunan Kassab sınır kapısında gerçekleştirdiği cevabını verdiği belirtildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Esad'dan flaş iddia Sonraki Haber >>

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İngiltere'de aşırı sağcı aday milkshake protestosunun hedefi oldu

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

İmamoğlu'ndan Ahmet Hakan'a: O sözleri savunma, bu konuyu da kapat

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Binali Yıldırım'a oy isteyen AKP'li vekile soğuk duş!

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Saray bizi değil, asıl biz Saray’ı doyuruyoruz

Ankara metrosunda KHK protestosu

Ankara metrosunda KHK protestosu

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:08:59