Sonunda bu da oldu! Fakültede derse giren başka, ücreti alan başka!

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde 2018 yaz okulunda yaşanan usulsüzlük, fakültede günün konusu oldu.





HaberSol'un haberine göre 2018’in Temmuz ayındaki yaz okulunda okutulan "MMR 102 Temel Tasarım 1" ve "MMR 202 Temel Tasarım 2" derslerine girdiği iddiasıyla Metin Mevlüt Uzunoğlu’na çeşitli ödemeler yapıldı.





Oysa Düzce Üniversitesi öğrenci not sistemine girildiğinde Uzunoğlu’nun bu derslere girmediği anlaşıldı.





Söz konusu derslere, Uzunoğlu’nun yerine öğretim görevlisi Ali Mahdizadeh’nin girdiği görüldü. Bu durum, ders programlarında da açıkça gözlemlenebiliyordu.





DERSE UZUNOĞLU'NUN GİRECEĞİ DUYURULDU





İşte ders yükü ve ödeme tabloları:





















ÖDEMELER DE UZUNOĞLU'NA YAPILDI





Bunlar da Metin Mevlüt Uzunoğlu'na ödeme yapıldığına ilişkin belgeler:





















ANCAK DERSLERE ALİ MAHDİZADEH GİRDİ





Öğrencilere duyurulan yaz okulu ders listelerinde ise Uzunoğlu'nun girmesi gereken derslere Ali Mahdizadeh'nin girdiği görüldü.













ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ





Düzce Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümünde bölüm başkan vekili olarak görev yapan öğretim görevlisi Metin Mevlüt Uzunoğlu’nun, 2018 Temmuz ayında adı geçen yaz okulu derslerine girmediği halde kendisine ödeme yapılması, üniversitede tepkilere yol açtı.





Öğretim üyeleri, soL'a yaptıkları açıklamada, "Düzce Üniversitesi not sistemine baktıımızda Uzunoğlu'nun bu derslere girmediği ve not vermediği gayet net görülebiliyor. Ancak ödemeler Uzunoğlu'na yapıldı. Bu durumdan Dekan Emine Yıldız Doyran da sorumludur. Rektör Nigar Demircan Çakar, bu dekanı neden koruyor? Düzce Üniversitesinde neler olup bittiği kamuoyuna en kısa zamanda tüm açıklığıyla izah edilmeli" dediler.