ABD'de Diyanet Camisi yakıldı

Yetkililer, ilk incelemelerin neticesinde olayın kundaklama olduğu tespitine varıldığını ve bunun üzerine şimdi federal düzeyde soruşturma başlatıldığını bildirdi.







New Haven İtfaiye Şefi John Alston, yangının sabotaj nedeniyle çıktığını belirterek, “Bu kasıtlı olarak çıkarılmış bir yangın” dedi.





Alston, “Amerika’nın herhangi bir yerinde, herhangi bir dine ait ibadet evinde böyle bir olay meydana geldiğinde, FBI, eyalet ve yerel (soruşturma) yetkilileri harekete geçer. Burada da olan bu” diye konuştu. Alston, devam eden soruşturmanın niteliğinin değiştiğini, yangın acil durum soruşturmasından cezai soruşturmaya dönüştüğünü belirtti.





"Suçluları bulacağız"





Bu açıklamanın ardından Connecticut Valisi Ned Lamont da Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Herhangi bir dine ve dini bir mekana yapılan nefret saldırısı iğrenç ve dehşet verici. Böyle saldırılarının eyaletimizde ve ülkemizde yeri yok. New Haven’daki yerel yetkililer ile bu olayı araştırmaya devam edeceğiz ve suçluların cezalandırılması için çalışmaları sürdüreceğiz” diye yazdı.





New Haven Polis Müdürü Otoniel Reyes, kundaklamayla ilgili bilgi verenlere 2500 dolar para ödülü vereceklerini açıkladı.





Amerikanın Sesi