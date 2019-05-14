Samanyolu Haber /Teknoloji / 5,5 ayda yüzde 108 kazandırdı /14 Mayıs 2019 10:50

5,5 ayda yüzde 108 kazandırdı

Kripto para birimleri içinde en fazla tercih edilen Bitcoin son 5 ayda yatırımcısına yüzde 108 kazandırdı. 14 Mayıs'ta 8 bin doları aşan Bitcoin diğer kripto paraları da hareketlendirdi.

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Kripto para birimi Bitcoin hafta sonu 7 bin doların üzerine çıkarken 14 Mayıs'ta 8 bin doların üzerine tırmandı. 

Böylece yaklaşık 10 ay sonra ilk kez bu seviyenin üzerine çıkmış oldu. Bu sabah itibarıyla 1 Bitcoin 8 bin 1 dolardan işlem görüyor. 

Bitcoin'deki artış önemli kripto para platformlarındaki fiyatların ortalamasını yansıtıyor. Anlık olarak 8 bin 50 ve 7 bin 950 dolar arasında adeta seyreden Bitcoin henüz 8 bin dolar direncini aşabilmiş değil. 

14 Mayıs'ta 8 bin doları aşan Bitcoin 2019 yılında "en fazla kazandıran" yatırım aracı oldu. 

5,5 AYDA YÜZDE 108 KAZANDIRDI

10 ayın ardından 8 bin doların üzerini gören Bitcoin son 24 saatte dolar karşısında yüzde 13 değer kazandı. 2018 yılını 3 bin 829 dolardan kapatan dünyanın en fazla tercih edilen kripto para birimi böylece dolar bazında yatırımcısına 5,5 ayda yüzde 108 kazandırmış oldu. 

Bitcoin'in dolar karşısındaki aylık yükselişi ise yüzde 58'e ulaştı. Bitcoin işlemlerinin hacmi ise son 24 saate 31 milyar doları gördü. 

RIPPLE DA ŞENLİĞE KATILDI

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum da son 24 saatte dolar karşısında yüzde 10'luk artışla 208 dolarlık değere ulaştı. 

Kripto paralarda hızlı bir yükseliş yaşanırken nispeten sakin bir ay geçiren Ripple da bir günde yüzde 20,5 yükselerek 0,39 doları gördü. 

Bitcoin 6 bin dolarlık kritik seviyeyi kırarken çeşitli mali kuruluşların ve teknoloji şirketlerinin kripto paralara artan ilgisi etkili olmuştu. 

Ancak bu seviye aşıldıktan sonra kripto para piyasalarını etkileyecek önemli bir haber akışı olmadı. Uzmanlar yatırımcıları ani düşüşlere karşı ikaz ediyor. 

19 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMIŞTI

17 Aralık 2017’de değeri 19 bin doların üzerine tırmanan Bitcoin 16 Aralık 2018’de 3 bin 200 dolara kadar düşmüştü. 2018 yılını ise 3 bin 829 dolardan kapattı. 


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