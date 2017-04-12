Samanyolu Haber /Gündem / Sonuç tutanaklarında YSK’den şüpheli temizlik /12 Nisan 2017 11:54

Sonuç tutanaklarında YSK’den şüpheli temizlik

16 Nisan referandumunda kullanılacak sandık sonuç tutanaklarında yer alan sayıma ilişkin kritik bölümlerin temizlendiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

16 Nisan referandumunda kullanılacak sandık sonuç tutanaklarında yer alan sayıma ilişkin kritik bölümlerin temizlendiği ortaya çıktı. Sandık sonuç tutanağında veri sayısı yerel seçimde 24, milletvekili seçiminde 14 iken halkoylamasında 4 oldu.

16 Nisan anayasa değişikliği referandumunda kullanılacak sandık sonuç tutanakları tartışma yarattı. Daha önceki seçimlerde kullanılan sonuç tutanaklarındaki ilçe seçim kurulundan alınan toplam zarf, kullanılmayarak artan zarf, ilçe seçim kurulundan alınan toplam oy pusulası, kullanılmayarak artan oy pusulası, sandıktan çıkan zarf, yakılarak yok edilen zarf, geçerli sayılan zarf ve itiraz üzerine geçerli sayılan oy pusulası sayıları referandum tutanaklarında yer almadı. Ayrıca sandığa ait seçmen listesinde olmadığı halde kanun gereği oy kullanan seçmen sayısının belirtildiği bölüm, geçersiz sayılan zarf ve pusulalar ile hesaba katılmayan zarf ve pusulaların, geçersizlik veya hesaba katılmama nedenlerinin yazıldığı bölüm, sandıktan çıkan zarf sayısı ile zarflardan çıkan oy pusulası sayısının yazıldığı bölüm tutanaktan çıkarıldı.

YSK kaynakları bu sadeleştirmede sorun olmadığını, bahsedilen rakamların, sandık tutanak defterine işlendiğini savundu.


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