Samanyolu Haber /Gündem / İran'da Ahmedinejad tekrar aday oldu /12 Nisan 2017 11:50

İran'da Ahmedinejad tekrar aday oldu

İran'da Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad aday oldu.

İran'da Ahmedinejad tekrar aday oldu

İran'da, 19 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday başvurularının ikinci gününde, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da adaylık başvurusu yaptığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı İRNA'da yer alan habere göre, eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, daha önce adaylık başvurusunda bulunacak isimlerden Hamid Bakayi'yi destekleyeceğini açıklamasına rağmen bugün kendisi adına da başvuru yaptı. 

Ahmedinejad'ın, İran lideri Ali Hamaney'in "aday olmaması" yönündeki tavsiyesinin aksine hareket etmesi ise dikkati çekti. Hamaney, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, bu yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ahmedinejad'ın aday olmamasını istemiş, bunun üzerine Ahmedinejad, kendi Cumhurbaşkanlığı döneminin birinci Başkan Yardımcısı Bakayi'ye desteğini belirterek, siyasetten uzak durmayacağı mesajını vermişti. 

İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak 12'nci dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları dün başlamış ve ilk gün başvuranların sayısı 100'ü geçmişti. Adaylık başvuruları 15 Nisan Cumartesi gününe kadar devam edecek, kesin adayların isimleri ise 26 Nisan'da duyurulacak. 
<< Önceki Haber İran'da Ahmedinejad tekrar aday oldu Sonraki Haber >>

İşte Diyarbakır'da PKK'nın kazıp 1 ton patlayıcı patlattığı tünel

İşte Diyarbakır'da PKK'nın kazıp 1 ton patlayıcı patlattığı tünel

Biz veremiyoruz sosyal medyadan okuyun

Biz veremiyoruz sosyal medyadan okuyun

Erdoğan kendisini Hz.Muhammed'e benzetti!

Erdoğan kendisini Hz.Muhammed'e benzetti!

Tek adam felaketi yaşayan Venezuela'dan mesaj var

Tek adam felaketi yaşayan Venezuela'dan mesaj var

Diyarbakır'da patlama olurken haber kanalları Yıldırım'ın konuşmasını verdi

Diyarbakır'da patlama olurken haber kanalları Yıldırım'ın konuşmasını verdi

Skandal! 4 yolcu karga tulumba uçaktan atıldı!

Skandal! 4 yolcu karga tulumba uçaktan atıldı!

Kürt seçmenin mesajını dinlemeye tahammül edemedi

Kürt seçmenin mesajını dinlemeye tahammül edemedi

Diyarbakır'da şiddetli patlama

Diyarbakır'da şiddetli patlama

Hocaefendi'den 'aldanma-aldatma' açıklaması

Hocaefendi'den 'aldanma-aldatma' açıklaması

Binali Yıldırım'a göre Davutoğlu 'yanlış' yapmış

Binali Yıldırım'a göre Davutoğlu 'yanlış' yapmış
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:35:46