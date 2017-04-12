Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan kendisini Peygamber Efendimiz'e benzetti! /12 Nisan 2017 12:31

Erdoğan kendisini Peygamber Efendimiz'e benzetti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında gençlerin sorularını yanıtladı ve 15 Temmuz gecesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Marmaris'te yaşadığı bir olayı Hz. Muhammed'in Medine'ye hicreti sırasında misafir olduğu Sevr mağarasında Müşriklerin kendisini ve Hz. Ebubekir'i görememeleri ile kıyaslaması büyük tepki çekti.

Erdoğan kendisini Hz.Muhammed'e benzetti!

Erdoğan kendisini peygamber efendimize benzetti!
  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesine dair “Bizden önce meğerse Dalaman’a gelmişler, bizim uçağı incelemişler. Fakat çok ilginç şeyler oluyor ve uçağa girmişler, bakmışlar çıkmışlar. Bizim bunlardan haberimiz yok. Biz indik, hemen uçağa geçtik daha sonra öğreniyoruz. Ki bunların gelip gitmesi hani Nur Mağarası’ndaydı değil mi? Hani geliyorlar sevgili peygamberimiz Ebubekir Sıddık ile orada ama mağaranın kapısını örümcek örüyor ve gelip bakıyorlar ki örümcek ağ örmüş, ‘Burada örümcek ağ ördüğüne göre herhalde buraya kimse girip çıkmış değildir’ diyorlar ve kapıdan müşrikler dönüp gidiyor. Şimdi bunlar da gelip bakıyorlar filan kimseyi görmeyince uçağın içinde dönüp gidiyorlar. Şimdi bunlar da gelip bakıyorlar filan kimseyi görmeyince uçağın içinde dönüp gidiyorlar onların arkasından biz biniyoruz ve uçağımıza binip, üç ayrı noktada tabii o gece bizim uçak var çünkü hedef saptıracağız. Dalaman’daki uçakla beraber hareket ediyoruz.” dedi.

Erdoğan karıştırdı

Erdoğan'ın kendisinin kastettiği ve Hz. Muhammed'in hicret esnasında üç gece misafir olduğu, Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen mağara Sevr Mağarası'ydı. Hazreti Muhammed'e vahy gelen mağara ise Nur Dağı'ndaki Hira mağarasıydı. Erdoğan iki ismi karıştırdı. 

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