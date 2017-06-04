Samanyolu Haber /Gündem / Son sınıf öğrencilerinin kredi ve bursları kesildi /04 Haziran 2017 13:07

Son sınıf öğrencilerinin kredi ve bursları kesildi

Son sınıf öğrencilerinin kredi ve bursları kesildi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu aldığı kararla son sınıf öğrencilerinin Eylül ayına kadar aldığı kredi ve bursları artık ödemeyecek

Son sınıf öğrencilerinin kredi ve bursları kesildi

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu aldığı kararla mezun olan öğrencilere mezuniyetinin ardından üç ay daha ödenen kredi ve bursların ödenmeyeceğini duyurdu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada “2016-2017 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin burs/kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir” denildi.

KARARA KARŞI İMZA KAMPANYASI

Kurumun kararının ardından “change.org” üzerinden kararın geri çekilmesi için imza kampanyası başlatıldı. “Lütfen eylül ayına kadar uzatılması için destek olun” sözleriyle kararın iptalini isteyen öğrenciler “mezuniyetten sonra iş bulma aşamasında o para işimize yarıyordu” yorumunu yaptı.
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