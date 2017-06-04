Samanyolu Haber /Spor / İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri /04 Haziran 2017 13:02

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri

Sezonu üçüncü bitiren Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi 14 Temmuz'da belli olacak. Sezonu dördüncü bitiren Galatasaray'ın ise UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi 19 Haziran'da belli olacak.

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri

 2016-17 sezonunu üçüncü bitiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne üçüncü ön elemeden başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü ön eleme turu kura çekimi 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, bu turda maçlarını 27 Temmuz ve 3 Ağustos'da oynayacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ve play-off'ta kuralara seribaşı olarak girecek.

İşte olası rakipler (Oleksandriya, Olimpik Donetsk, Oostende, D.Bükreş, U.Craiova, Arka Gdynia dışındakilerin tamamı birinci ve ikinci ön eleme turunu da oynayacak; geçerlerse rakip olabilecekler):

AIK Stockholm * (İsveç)

FC Oleksandriya, Olimpik Donetsk (Ukrayna)

FC Luzern ** (İsviçre)

Vojvodina Novi Sad *, Kızılyıldız * (Sırbistan)

Bröndby IF ** (Danimarka)

Videoton Fehervar * (Macaristan)

KV Oostende (Belçika)

AEL Limasol *, AEK Larnaca * (G.Kıbrıs)

Gabala FK **, Inter Bakü * (Azerbaycan)

Shakhtior Saligorsk * (Belarus)

Slovan Bratislava *, AS Trencin * (Slovak)

Skenderbeu Korçe * (Arnavutluk)

Aberdeen **, St.Johnstone * (İskoçya)

FC Utrecht ** (Hollanda)

SCR Altach *, Sturm Graz ** (Avusturya)

Dinamo Bükreş (Romanya)

Beitar Jerusalem * (İsrail)

FK Ventspils * (Letonya)

Odd Grenland * (Norveç)

Panionios ** (Yunanistan)

Universitatea Craiova (Romanya)

Arka Gdynia (Polonya)

NOT: * işaretli takımlar birinci ön eleme turunda, ** işaretli takımlar ikinci ön eleme turunda oynayacaklar.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

2016-17 sezonunu dördüncü bitiren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön elemeden başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde birinci ve ikinci ön eleme turlarının kura çekimi birlikte 19 Haziran'da gerçekleştirilecek. Galatasaray, bu turda maçlarını 13 ve 20 Temmuz'da oynayacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi elemeleri boyunca kuralara seribaşı olarak girecek.


İşte olası rakipler (Östersund ve Dinamo Brest dışındakilerin tamamı ilk ön eleme turunu da oynayacak; geçerlerse rakip olabilecekler):

Kairat Almaty, Ordabasy Shymkent , Irtysh Pavlodar (Kazakistan)

Osijek (Hırvatistan)

FK Sarajevo , Zeljeznicar Sarajevo (Bosna Hersek)

IFK Norrköping, Östersunds FK (İsveç)

Milsami Orhei (Moldova)

Bnei Yehuda (İsrail)

Lyngby BK (Danimarka)

Kalju Nomme, Levadia Talinn (Estonya)

Botev Plovdiv, Levski Sofya (Bulgaristan)

Olimpija Ljubljana, NK Domzale (Slovenya)

Valetta FC (Malta)

FC Vaduz (Liechtenstein)

KR Rejkjavik, Stjarnan FC (İzlanda)

FK Haugesund, SK Brann Bergen (Norveç)

Dinamo Brest (Belarus)

(Polonya Ligi üçüncüsü)

Ferencvaros (Macaristan)

Crusaders Belfast (K.İrlanda)

Rabotnicki Üsküp (Makedonya)

Glasgow Rangers (İskoçya)

Shirak Gyumri (Ermenistan)

Dacia Kişinev (Moldava)

Mladost Podgorica (Karadağ)

Zira FK (Azerbaycan)
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