KHK ile mafya babası Peker de aklandı

OHAL kararnamesiyle ‘terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler’ hakkında cezasızlık öngören düzenlemeyle organize suç örgütü lideri Sedat Peker de aklanacak.





Avukat Aslı Kazan, 8 Kasım 2016 tarihli kararnamenin 37’nci “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” maddesiyle ilgili olarak şunları söyledi.





‘PEKER DAVASI İLK CELSEDE DÜŞECEK’





“KHK ile Cumhurbaşkanı ve onun partisinin belirlediği bazı kimseler için Türk Ceza Kanunu yürürlükten kaldırılmış. Teröre karşı mücadele adı altında işlenecek her suç artık cezasız. Örneğin, Sedat Peker’in akademisyenlere kan banyosu tehdidi teröre karşı yapıldığı için bu kapsamda. Zira Sedat Peker’in akademisyenlere yönelik tehdidi Rize’de düzenlediği ‘teröre lanet’ mitingindeydi. Bu nedenle Peker hakkında açılan davanın önümüzdeki ilk celsede düşürülmesine karar verilecektir.”