Boğazı kesilen Harbiyeli'nin ablası: Son KHK ile umudumuz tükendi

Yeni çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile siviller işledikleri cinayetler nedeniyle ceza almaktan muaf tutuldu. 15 Temmuz gecesi “darbe girişimini bastırma” gerekçesiyle çok sayıda asker, siviller tarafından katledildi. Öldürülen askerlerin failleri şimdiye kadar yargılanmadı.







O gece linç edilerek öldürülen askerlerden biri de Hava Harp Okulu öğrencisi Murat Tekin’di. Tekin 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde katledildi. Ailesi ise 1,5 yıldır adalet arıyor.





Tekin’in ablası Mehtap Tekin, dün çıkarlan Kanun Hükmünde Kararname ile adalet umutlarının tükendiğini vurguladı.





Tekin, elinde kardeşinin 15 Temmuz gecesi kesici aletlerle katledildiğine dair rapor ve linç anına ait görüntüler olduğu halde sorumluların yargılanması için şimdiye kadarki girişimlerinden sonuç alamadıklarını ve dava açılmadığını söyledi.





VİDEOYU BULUP AVUKATA VERDİM AMA...





Kardeşi gibi linç edilen birçok erin ailesinin de şimdiye kadar failler aleyhine dava açma girişimlerinden sonuç alamadığını belirten Mehtap Tekin Artı TV’ye bağlanarak şunları söyledi:





“Kardeşim 15 Temmuz’da Hava Harp Okulu ikinci sınıf öğrencisiydi. Köprüde kesici aletlerle katledildi. Bunun raporu var. KHK değişikliğinden dolayı kardeşimin katili ceza almayacak. Bu durumda olan yaklaşık 24 mağdur var. Bu madde bizim aleyhimize işliyor. Çok kötü bir süreç. Yargılanan kimse yok. Katledilirken çekilen videoyu da buldum, avukata verdim bunlar belli insanlar. Ama maalesef bakılmıyor.





Erler var aynı şekilde katledilmiş, hiçbirine daha bakılmadı. 15 Temmuz gecesi köprüde lince maruz kalmış hiçbir asker için daha dava açılmadı. ‘Yargıya gidin’ dediler ama yargı da yok! Ne yapacağımızı bilemiyoruz şu an çok kötü durumdayız.”





Mehtap Tekin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmekten başka çarelerinin kalmadığını sözlerini ekledi.





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