Enes 31 sayı ve 22 ribaund'la NBA tarihine geçti

5 maçın seçildiği günde Kanter’in takımı New York Knicks, Philadelphia 76ers ile karşı karşıya geldi. Maçı Philadelphia 76ers, New York Knicks karşısında 105-98 kazandı.





Maçta oyuncumuz Enes Kanter 31 sayı ve 22 ribaund ile yüksek performans gösterdi. Maçtaki oyunu ile göz dolduran Kanter, aynı zamanda NBA tarihine de geçti.





Kanter, NBA tarihine geçmiş oyuncular Wilt Chamberlain’in 3 kez, Bill Russell ve Bob Lanier bir kez kırdığı Noel Günü maçlarındaki 30 sayılık ve 20 ribaundluk rekoru elde eden dördüncü oyuncu oldu. Kanter ayrıca 1986’da Moses Malone’dan bu yana Noel’de 20 sayı ve 20 ribaundu alan ilk oyuncu oldu.