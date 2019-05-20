Samanyolu Haber /Gündem / Son İstanbul anketleri açıklandı /20 Mayıs 2019 20:29

Son İstanbul anketleri açıklandı

Türkiye 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimine odaklanırken, yenilenecek seçimlerle ilgili anket sonuçları da gelmeye devam ediyor.

SHABER3.COM

Türkiye 23 Haziran tarihinde yenilenecek olan İstanbul seçimine odaklanmış durumda. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın tekrar karşı karşıya geleceği 23 Haziran öncesinde her iki ismin de seçim kampanyasını nasıl şekilleneceği belli olmaya başladı. Yeni seçimin kampanya sürecine, 31 Mart’ta seçimi kazanan ancak YSK’nın kararı sonrası mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, uğradığı haksızlığı temel alarak başladı. Binali Yıldırım ve AKP cephesi ise, henüz YSK’nın tartışmalı kararını kamuoyuna karşı savunma noktasında.

ANKET SONUÇLARI GELMEYE BAŞLADI

YSK’nın İstanbul’da seçimin yenilenmesi kararını vermesi üzerine yaşanan tartışmalar devam ederken, yenilenecek seçimle ilgili anket sonuçları da gelmeye başladı. Yenilenecek seçimin, ilk seçime göre biraz daha farklı bir konjonktüre sahip olması da, anket sonuçlarını daha ilginç hale getiriyor.

KÜÇÜK PARTİLERİN OYU İMAMOĞLU’NA

İptal edilen seçimde İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki oy farkı 13.000 olarak belirlenmişti. Bu bağlamda küçük partilerin oy oranları da büyük önem arz etmeye başladı. MAK Başkanı Mehmet Ali Kulat, sahada gerçekleştirdikleri anketlere göre küçük partilerin oylarının Ekrem İmamoğlu’na gideceğini ifade etti. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz ise Saadet Partisi’nin seçime katılma kararını muhalefet için bir avantaj olduğunu söyledi.

TEPKİLİ AKP SEÇMENİ İMAMOĞLU’NU DESTEKLEYECEK

İstanbul’da tekrarlanacak olan seçimlerde, öncesinde İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkının çok az olması ittifak dışında kalan küçük partilerin oylarının önemini katladı, diğer yandan da sandığa gitmeyen kişileri ikna süreci başlatıldı. Sandığa gitmeyen seçmenin daha çok AKP seçmeni olduğu da belirtiliyor. Ancak sahadan gelen veriler, tepkili olduğu için 31 Mart’ta sandığa gitmeyen AKP’li seçmenlerin, 23 Haziran’daki tepkisini ise İmamoğlu’na oy vererek göstereceği yönünde.

OY FARKI EN AZ 500.000 OLACAK

Polimetre'nin kurucusu Mehmet Günal Ölçer yapmış oldukları son anket sonuçlarında, İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında şu anda 13.000 seviyesindeki oy farkının minimum 500.000 olacağını ifade etti. Sadece sandığa gitmeyen seçmenden değil, 31 Mart’ta oyunu Cumhur İttifakından yana kullanan ancak YSK kararını doğru bulmayan ve Ekrem İmamoğlu’na haksızlık yapıldığını düşünen AKP ve MHP seçmenlerinden de Ekrem İmamoğlu’na oy akışının olduğu görülüyor. İmamoğlu’nun seçmen nezdindeki sakin, güven veren ve mütevazı görüntüsünün yanına bir de YSK kararı ile mağduriyet rolünün eklenmesi, 23 Haziran seçimlerinde en büyük avantajı olarak duruyor. 
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