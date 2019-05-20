Samanyolu Haber /Gündem / Ankara ve Çanakkale'den acı haber: 2 şehit /20 Mayıs 2019 20:39

Ankara ve Çanakkale'den acı haber: 2 şehit

Hakkari'de beyin kanaması geçiren ve tedavisi Ankara'da süren Topçu Onbaşı Emre Okan ve Çanakkale'de eğitim sonrası kalp krizi geçiren Oğuzhan Kaman, şehit oldu.

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Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda vatani görevini yapan 21 yaşındaki Emre Okan, beyin kanaması nedeniyle Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerimiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü hastenede şehit oldu.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Hakkari'de vatani görevini yapan Emre Okan, beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı hastahanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şehit Onbaşı Emre Okan'ın acı haberi, İzmir'in Kiraz ilçesindeki baba ocağına ulaştı.Haber, ilçede büyük üzüntü yaratırken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. 

Bekar ve ailesinin 3 çocuğundan biri olan Şehit Onbaşı Emre Okan'ın cenazesi, dün memleketi İzmir'in Kiraz ilçesine getirilip, Kiraz Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu. Acı haberle yıkılan şehidin besicilikle uğraşan babası Hüseyin Okan ve annesi Ayşe Okan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit onbaşının cenazesinin bugün öğlen Kiraz'a 5 kilometre mesafedeki kırsal Umurcalı Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi

.ACEMİ ER KALP KRİZİ GEÇİRDİ, KURTARILAMADI

Çanakkale 116'ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda acemi birliğinde eğitim gören asker Oğuzhan Kaman, eğitim sonrasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.Çanakkale 116'ıncı Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve daha henüz 3 haftalık asker olan Oğuzhan Kaman (23), eğitim sonrasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehit Er Oğuzhan Kama'nın cenazesi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yarın yapılacak cenaze törenin ardından Kurtkulağı Mahallesi'ndeki mezarlığı defnedileceği belirtildi. 
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