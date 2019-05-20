Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Buldan’ı aradı /20 Mayıs 2019 20:17

Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Buldan’ı aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Samsun’da düzenlenen 19 Mayıs 100. Yıl Törenleri’ne davet edilmeyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı aradığı öğrenildi.

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Sputnik’in haberine göre, Kılıçdaroğlu, dün Samsun’da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri’ne davet edilmeyen parti liderlerini aradı ve bayramlarını kutladı.

Bu isimlerden biri, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, bazı genel başkanların davet edilmemesinin doğru olmadığını belirterek, “Burada herkes olmalıydı” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın ise, “Davet etselerdi, Samsun’da olmak isterdik” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun da bu sözler üzerine, “Hep birlikte kutlanacak bayramları özledik, milli bayramları birlikte kutlamak gerekir. Bunu hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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