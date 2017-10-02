Son Dakika! Türk Telekom'da büyük kriz

Son dakika… Saudi Oger TT için ek süre istedi





Saudi Oger, Türk birimi OTAŞ’ın Türk Telekom’da sahip olduğu yüzde 55 hissenin satın alınmasında kullanılan kredinin Eylül ayında yapılması gereken üçüncü taksidini de ödemezken, yüzde 55 hissenin satışı için görüşülen Saudi Telecom Company , Hazine’ye yazdığı mektupta kreditörlerle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, ödeme için Kasım’a kadar ek süre istedi.





Konuya yakın bir bankacılık kaynağının Reuters’a verdiği bilgiye göre, Oger satın alma için kullandığı kredinin her biri 290 milyon dolar büyüklüğündeki Eylül 2016 ve 2017 Mart ayı geri ödemelerinin yanı sıra Eylül 2017’deki üçüncü ödemeyi de yapmadı. Oger’e 2013 yılında 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi veren 30’a yakın banka arasında en büyük payı Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası alıyor.





HAZİNE’YE MEKTUP YAZDILAR





Konuya yakın bir başka kaynak da “Saudi Telecom, Oger’in Türk Telekom borç yapılandırma müzakerelerinde, kreditörlerle görüşmelerin sürdüğünü belirtti ve bununla ilgili Hazine’ye mektup yazarak Kasım ayına kadar ek süre istedi” dedi. Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı yetkililerine ise haber yazıldığı sırada ulaşılamadı.





Konuyla ilgili Oger’in Türkiye’deki birimi Otaş’a ulaşılamazken, STC bir açıklama yapmadı. Lübnanlı Hariri ailesinin, STC ile ortak olduğu Oger Telecom şirketi 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın aldı. Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) adlı bir şirket üzerinden yapıldı. Oger satın alma için kullandığı kredinin her biri 290 milyon dolar büyüklüğündeki Eylül 2016 ve 2017 Mart ayı geri ödemelerini kaçırmıştı.





Reuters’ta Ağustos sonunda yer alan haberde Türk Telekom’da Oger’in yüzde 55 payı için tek ciddi alıcının Saudi Telecom Company olduğu ve görüşmelerin sonuçlanmaması durumunda kamunun alıcı olmayı değerlendirdiği ifadeleri yer almıştı. Türk Telekom hisseleri saat 1759’da yüzde 1.62 düşüşle 6.68 liradan hareket ediyordu.