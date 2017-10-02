Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! Türk Telekom'da büyük kriz /02 Ekim 2017 18:22

Son Dakika! Türk Telekom'da büyük kriz

Oger, Türk Telekom kredisinin üçüncü taksidini de ödeyemedi. Şirket Hazine'ye metup yazarak ek süre istedi.

SHABER3.COM

Son dakika… Saudi Oger TT için ek süre istedi

Saudi Oger, Türk birimi OTAŞ’ın Türk Telekom’da sahip olduğu yüzde 55 hissenin satın alınmasında kullanılan kredinin Eylül ayında yapılması gereken üçüncü taksidini de ödemezken, yüzde 55 hissenin satışı için görüşülen Saudi Telecom Company , Hazine’ye yazdığı mektupta kreditörlerle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, ödeme için Kasım’a kadar ek süre istedi.

Konuya yakın bir bankacılık kaynağının Reuters’a verdiği bilgiye göre, Oger satın alma için kullandığı kredinin her biri 290 milyon dolar büyüklüğündeki Eylül 2016 ve 2017 Mart ayı geri ödemelerinin yanı sıra Eylül 2017’deki üçüncü ödemeyi de yapmadı. Oger’e 2013 yılında 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi veren 30’a yakın banka arasında en büyük payı Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası alıyor.

HAZİNE’YE MEKTUP YAZDILAR

Konuya yakın bir başka kaynak da “Saudi Telecom, Oger’in Türk Telekom borç yapılandırma müzakerelerinde, kreditörlerle görüşmelerin sürdüğünü belirtti ve bununla ilgili Hazine’ye mektup yazarak Kasım ayına kadar ek süre istedi” dedi. Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı yetkililerine ise haber yazıldığı sırada ulaşılamadı.

Konuyla ilgili Oger’in Türkiye’deki birimi Otaş’a ulaşılamazken, STC bir açıklama yapmadı. Lübnanlı Hariri ailesinin, STC ile ortak olduğu Oger Telecom şirketi 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın aldı. Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ) adlı bir şirket üzerinden yapıldı. Oger satın alma için kullandığı kredinin her biri 290 milyon dolar büyüklüğündeki Eylül 2016 ve 2017 Mart ayı geri ödemelerini kaçırmıştı.

Reuters’ta Ağustos sonunda yer alan haberde Türk Telekom’da Oger’in yüzde 55 payı için tek ciddi alıcının Saudi Telecom Company olduğu ve görüşmelerin sonuçlanmaması durumunda kamunun alıcı olmayı değerlendirdiği ifadeleri yer almıştı. Türk Telekom hisseleri saat 1759’da yüzde 1.62 düşüşle 6.68 liradan hareket ediyordu.
<< Önceki Haber Son Dakika! Türk Telekom'da büyük kriz Sonraki Haber >>

Peki ne yapmalı?

Peki ne yapmalı?

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Bu dua her zaman okunmalı

Bu dua her zaman okunmalı

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?

Leopard tankı tişörtle durdurulabilir mi?

Kosovalı vekiller canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti

Kosovalı vekiller canlı yayında yumruk yumruğa kavga etti

Hukukçu Salim Şen'den Yargıtay'ın ByLock kararına itiraz

Hukukçu Salim Şen'den Yargıtay'ın ByLock kararına itiraz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:56:19