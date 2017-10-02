Samanyolu Haber /Gündem / Doğan grubu son muhalif yazarı da kovdu /02 Ekim 2017 17:35

Doğan grubu son muhalif yazarı da kovdu

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Hürriyet Gazetesi'nin Mehmet Yılmaz'a artık yazdırmadığını açıkladı.

Doğan grubu son muhalif yazarı da kovdu



Orhan Bursalı'nın "AKP kum saatinde eriyor" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hürriyet’in siyasi olayları ve iktidar uygulamalarını ve söylemlerini gayet efendice, bir gazeteci titizliğiyle, fikri takip halinde, çok dikkatli bir dille izleyen ve yazan Mehmet Yılmaz’ın köşesi karartıldı.

Yılmaz, gazetenin bence bu anlamda “siyasi” tek yazarıydı.

İktidarın tepkisini çektiği çok açık, basın üzerinde baskıların açık ve net yaşandığı bu ortamda, Hürriyet’te böyle bir köşenin var kalmasına, anlaşılan olanak yoktu. Sonunda köşe izine çıkarıldı.

Yazık ki yazık. Bunlar hepsi medya için de bir kum saati..

Yazık ki yazık, Mehmet Yılmaz umarım tez zamanda köşesine kavuşur."
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