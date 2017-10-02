Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Sözcü iddianamesi tamamlandı /02 Ekim 2017 18:39

Flaş! Sözcü iddianamesi tamamlandı

Burak Akbay, Gökmen Ulu ve Mediha Olgun hakkında iddianame hazırlandı.

SHABER3.COM

Sözcü iddianamesi çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sözcü Gazetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, hakkında yakalama emri bulunan gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 gazete çalışanı hakkında iddianame düzenledi.

İddianamede, Burak Akbay'ın "Silahlı terör örgütünü yönetme" ve "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezalandırılması istendi. Soruşturmanın tek tutuklusu olan gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile geçen hafta tahliye edilen İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli'nin ise "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından cezalandırılması talep edildi.
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