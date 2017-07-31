Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! Milli Takım'ın yeni patronu belli oldu /31 Temmuz 2017 17:35

Son Dakika! Milli Takım'ın yeni patronu belli oldu

İki gün önce yaptığı basın toplantısında hem Milli Takım hem de Beşiktaş'ın başında olmasının mümkün olamayacağını açıklayan teknik direktör Şenol Güneş'in, sabah saatlerinde başkan Yıldırım Demirören ile yapmış olduğu görüşmede Ay-Yıldızlı takımı çalıştırmayı kabul ettiği ortaya çıktı.

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Konuyu daha önce Başkan Fikret Orman'a da açan Şenol Güneş'in bu durumuna Beşiktaş Başkanının, hem kendisine hem de Demirören'e, "İki takım çalıştırması doğru olmaz. Hoca gidecekse sadece Milli Takım'ın başında olmalı" diyerek yanıt verdiği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, her an Şenol Güneş ismini açıklayacak.

Fikret Orman: "Bu bir nezaket görüşmesidir"

Başkan Fikret Orman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Milli takımı çalıştırma konusunda TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelişini DHA'na şu sözlerle açıkladı;

"Bu bir nezaket görüşmesidir. Ben daha önce hocamınızın hem Beşiktaş hem de Milli takımı çalıştırmasını uygun bulmamıştım. Görüşüm bu yöndedir."
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