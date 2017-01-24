Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! Merkez faiz kararını açıkladı, dolar çıldırdı /24 Ocak 2017 14:08

Son Dakika! Merkez faiz kararını açıkladı, dolar çıldırdı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 8'de bırakırken gecelik marjinal fonlama faizlerini 75 baz puan artırdı. Geç likidite penceresi faizi 100 baz puan arttı. Merkez'in faiz kararından sonra dolar 3.80'i aştı. Euro 4.10 seviyelerine yaklaştı.

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Son dakika Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de sabit tuttu.

Gecelik faizler yüzde 8,5'ten yüzde 9,25'e yükseltildi.

Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.

Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranı yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltildi.


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