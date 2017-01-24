Samanyolu Haber /Gündem / TÜBİTAK'ın beğenmediği proje ABD'de birinci oldu /24 Ocak 2017 14:08

TÜBİTAK'ın beğenmediği proje ABD'de birinci oldu

Antalya’daki özel bir kolejde eğitim gören 2 öğrencinin TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması için geliştirdiği proje, TÜBİTAK tarafından kabul edilmedi. ABD’de dünya çapında düzenlenen yarışmada ise 54 ülke 2 bin 450 proje arasından altın madalya kazandı.

SHABER3.COM

2 lise öğrencisinin TÜBİTAK liselerarası proje yarışmasına katılmak için kimya öğretmenleri danışmanlığında bir proje hazırladı. Atık yengeç ve karides kabuklarından iyileştirmeyi hızlandıran bir nanolif yapmayı öngören iki öğrencinin başvurusu TÜBİTAK tarafından reddedilince, iki öğrenci bu kez de ABD’de dünya çapında düzenlenen liseler arası yarışmaya başvurdu.

Türkiye’de ilk dönemlerde pek ilgi görmeyen proje, ABD’de 54 ülke 2 bin 450 proje arasından dünya 1’incisi oldu. Öğrenciler altın madalya kazandı. İki öğrenci ile öğretmenleri, 20-22 Ocak’ta İzmir’de düzenlenen 1. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu’na davet edilerek bir sunum yapmaları istendi. Sempozyumda sunum yapan iki öğrenciyle öğretmenlerine plaket verildi. İki öğrenci, yengeç ve karides kabuklarını kullanarak yaptığı nanolif, yaraları yüzde 30’a kadar daha hızlı tedavi edebiliyor.

HAYVANAT BAHÇESİ MÜDÜRÜ TÜBİTAK'A...

2014'te Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na bağlı (TÜBİTAK) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) Müdür Yardımcılığı görevine Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürü Mustafa Sancar getirilmişti.
<< Önceki Haber TÜBİTAK'ın beğenmediği proje ABD'de birinci oldu Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın ülkücülere hakaretleri: Kafatasçı, ırkçı, vampir, kandan beslenen, hayvan

Erdoğan'ın ülkücülere hakaretleri: Kafatasçı, ırkçı, vampir, kandan beslenen, hayvan

Kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti

Endonezya'nın Ekonomi Dergisi: Türkiye ekonomik krizin eşiğinde!

Endonezya'nın Ekonomi Dergisi: Türkiye ekonomik krizin eşiğinde!

Tutuklu eşini görmeye giden 5 çocuk annesi kadın gözaltına alındı!

Tutuklu eşini görmeye giden 5 çocuk annesi kadın gözaltına alındı!

Romanyalılar, yolsuzluk affını protesto için yürüdü; hükümet eyleme 'darbe' dedi!

Romanyalılar, yolsuzluk affını protesto için yürüdü; hükümet eyleme 'darbe' dedi!

Romanya’daki Hizmet Gönüllüleri, 'Saliha Teyze'yi ebediyete uğurladı

Romanya’daki Hizmet Gönüllüleri, 'Saliha Teyze'yi ebediyete uğurladı

Bakın Erdoğan 2004 yılında ne demiş?

Bakın Erdoğan 2004 yılında ne demiş?

Çin'de bir yükleme limanında inanılmaz kaza

Çin'de bir yükleme limanında inanılmaz kaza

Hindistan'da akıl almaz kaza

Hindistan'da akıl almaz kaza
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:49:23