Samanyolu Haber /Ekonomi / İkinci el otoya 'garanti' zorunluluğu geliyor /24 Ocak 2017 14:16

İkinci el otoya 'garanti' zorunluluğu geliyor

Ticari olarak ikinci el araç satışı yapan firmalar için garanti verme zorunluluğu geliyor. Bundan böyle artık sadece komisyonculuk yapamayacaklar. Alıp sattıkları arabaların teknik aksamından ve arızalarından da bir süre daha sorumlu olacaklar.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikinci el motorlu kara taşıtının satışını yapan veya satışına aracılık eden işletmelere, taşıtın motor ve şanzıman gibi parçalarına satış tarihinden itibaren belli bir süre veya kilometre için geçerli olacak şekilde garanti verme yükümlülüğü getireceklerini bildirerek, "Aracını galeriden veya bu işle iştigal eden bir iş yerinden aldığında, 5 veya 500 kilometre gittiğinde ya da 5 gün sonra arıza vermemesi gerekir. Kilometre sınırını tam netleştirmedik ama ikinci el ticaret yapanları zorda bırakacak bir kilometre garantisi değil makul bir süre olacak." dedi.
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