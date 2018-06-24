Samanyolu Haber /Gündem / SON DAKİKA... İşte ilk rakamlar /24 Haziran 2018 18:50

SON DAKİKA... İşte ilk rakamlar

Seçim yasakları kalkmasının ardından sonuçlar gelmeye başladı.

SHABER3.COM

İlk sonuçlara göre veriler şunlar:


Açılan sandık oranı: % 36.3

Recep Tayyip Erdoğan: 57.30
Muharrem İnce: 28.18
Meral Akşener: 7.46
Selahattin Demirtaş: 6.03 
Temel Karamollaoğlu: 0.93
Doğu Perinçek: 0.19

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

AKP  (3.920.926) %49,51 - 367  Milletvekili 
CHP  (1.369.981)    %17,30 - 133  Milletvekili 
MHP  (1.009.255)    %12,74 - 56    Milletvekili 
İyi Parti (704.583) %8,90 -  43     Milletvekili 
HDP (650.111)     %8,21  - 0       Milletvekili 
Diğer (101.779)      %1,79 - 0        Milletvekili 
SP(74.727)           %1,32 - 0        Milletvekili 
HÜDA PAR (11.110) %0,20 - 0     Milletvekili 
Vatan Partisi (5.425) %0,10 - 0   Milletvekili 

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