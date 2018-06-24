SON DAKİKA... İşte ilk rakamlar

İlk sonuçlara göre veriler şunlar:
Açılan sandık oranı: % 36.3
Recep Tayyip Erdoğan: 57.30
Muharrem İnce: 28.18
Meral Akşener: 7.46
Selahattin Demirtaş: 6.03
Temel Karamollaoğlu: 0.93
Doğu Perinçek: 0.19
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ
AKP (3.920.926) %49,51 - 367 Milletvekili
CHP (1.369.981) %17,30 - 133 Milletvekili
MHP (1.009.255) %12,74 - 56 Milletvekili
İyi Parti (704.583) %8,90 - 43 Milletvekili
HDP (650.111) %8,21 - 0 Milletvekili
Diğer (101.779) %1,79 - 0 Milletvekili
SP(74.727) %1,32 - 0 Milletvekili
HÜDA PAR (11.110) %0,20 - 0 Milletvekili
Vatan Partisi (5.425) %0,10 - 0 Milletvekili