Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den FLAŞ açıklama: AA'ya inanmayın, Erdoğan hiçbir zaman %48'in üzerine çıkmadı /24 Haziran 2018 19:25

CHP'den FLAŞ açıklama: AA'ya inanmayın, Erdoğan hiçbir zaman %48'in üzerine çıkmadı

AKP'nin oy oranı %50, Erdoğan'ın da %57 göründüğü sırada CHP Genel Başkan yardımcısı Bülent Tezcan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi

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AKP'nin oy oranı %50, Erdoğan'ın da %57 göründüğü dakikalarda CHP Sözcüsü Bülent Tezcan şunları söyledi:

Seçim sonuçlarını adım adım takip ediyoruz. Hiçbir zaman Erdoğan'ın oy oranı yüzde 48'in üzerine çıkmadı. Anadolu Ajansı'nın verilerine inanmayın. Manipülasyon yapıyorlar ve suç üstü yakalandılar. Sonuçları sürekli sizlerle paylaşacağız, kafanızı karıştırmalarına izin vermeyin. Bu seçimin kaybedeni Erdoğan'dır. Seçimi biz kazanıyoruz. Hangi oyunu yaparlarsa yapsınlar hile yapanın ipliğini pazara çıkaracağız. AA'nın bu numarasının amacı sizi bezdirip evlerinize gitmeniz.

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