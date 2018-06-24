CHP Genel Merkezi'ndeki gazeteci: Yüzüm gülüyor

Twitter hesabından açıklama yapan gazeteci Zeynep Gürcanlı, "CHP Genel merkezdeyim. Burası çok çok heyecanlı. İlk sandık sonuçları gelmeye başladı. Şu kadarını söyleyeyim; yüzüm gülüyor" dedi.







CHP'li vekiller YSK önünde: Tam anlamıyla bir sıkıyönetim var







CHP milletvekilleri YSK'ya gitti. CHP'li Barış Yarkadaş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "YSK'nın önüne geldik bir grup milletvekilimizle... Burada tam anlamıyla bir sıkıyönetim var. Tel örgülerin ardında sadece vekiller ve gazeteciler var. Ankara Mithatpaşa Caddesi çöp kamyonlarıyla kapatılmış. Kim neden korkuyor? Nedir bu telaş?" yazdı.