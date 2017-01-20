İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AKP İl Binasına LAW'lı saldırı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) yetkililerinden edinilen ilk bilgiye göre AKP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahıyla saldırı girişimi oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken, olayda yaralanan olup olmadığı ve herhangi bir yerin isabet alınıp alınmadığı henüz tespit edilemedi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.







Emniyet kaynakları, AKP İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü binalarına 1,5 saat arayla meydana gelen her iki saldırıda da tek atımlık lav silahı kullanıldığını tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı

AKP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırının öncesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasının yakınlarına da lav silahı ile saldırı girişimi oldu. Lav silahının müdürlük binasına isabet etmediği, olayda ölen ya da yaralanana olmadığı haber verildi. İstanbul Valisi'nden açıklama











ABD yapımı olan tanksavar LAW silahı tek atımlık olarak kullanılıyor. Omuzdan atılan LAW çok yüksek ısı üretiyor. Atımı yapıldıktan sonra kullanılmayan LAW silahı, Ergenekon sürecinde İlker Başbuğ tarafından da “atıldıktan sonra artık borudur” ifadesiyle gündeme gelmişti.















VALİ ŞAHİN’DEN TWITTER’DAN AÇIKLAMA





İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürlüğüne yönelik düzenlen saldırı girişimine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Vali Şahin, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, “İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü, yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir” denildi.