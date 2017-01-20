Samanyolu Haber /Gündem / Aziz Yıldırım'a suikast ihbarı mı yapıldı? /20 Ocak 2017 21:34

Aziz Yıldırım'a suikast ihbarı mı yapıldı?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a suikast yapılacağına dair iddia bu akşam spor basınında şok etkisi yarattı. Aziz Yıldırım'a zırhlı araç verildiği ve Fenerbahçe Başkanı'nın tehdide maruz kaldığı iddia edilmişti. Konu hakkında Fenerbahçe Spor Kulübü'nden resmi açıklama geldi.

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Aziz Yıldırım'a suikast ihbarı mı yapıldı?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a zırhlı araç verildiği iddia edildi. Rize deplasmanı dönüşü Trabzon’da kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanan ve takım olarak suikaste girişimi ile karşılaşan Fenerbahçe, bu sefer başkan seviyesinde tehdide maruz kaldı. Fenerbahçe'den açıklama geldi.

Sarı lacivertlilerin başkanına gelen tehditler üzerine suikast konusunda uyarıldığı öne sürüldü. 

Aziz Yıldırım’ın bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından uyarıldığı ve sarı lacivertlilerin başkanının da bu konuda bazı tedbirler aldığı söylentileri arttı. Yıldırım’ın bilindiği gibi resmi korumaları da bulunuyor.

Aziz Yıldırım’ın son 1 ay içerisinde zırhlı araca bindiği iddia edilse de bu durum Fenerbahçe Kulübü tarafından doğrulanmadı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü konuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN O AÇIKLAMA

Bugün bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a geldiği iddia edilen tehditler ve buna ilişkin bazı tedbirler alındığına dair haberler yer almaktadır. Emniyet birimlerinden ülkemizin mevcut sosyal durumu nedeniyle daha dikkatli olunması yönünde uyarı yapılmıştır. Bu duruma göre gerekli tedbirler alınmıştır.
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