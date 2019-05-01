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İstanbul’da yangın!
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01 Mayıs 2019 18:38
İstanbul’da yangın!
İstanbul Sarıyer'de bir binada çıkan yangında çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
SHABER3.COM
İstanbul Sarıyer'de bir binada çıkan yangında çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.
İtfaiye ekiplerinin mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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