Tanzim satışta bile rant yapmışlar

BirGün'de yer alan habere göre, sadece İstanbul’daki zararın, 4.5 milyon TL olduğu belirtiliyor.Bu hesaplamayla, 9 Şubat’tan, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasından iki gün öncesine kadar İstanbul’daki tanzim satış çadırlarında satılan domatesin kilogram başı en az bir buçuk lira zararla satıldığı anlamına geliyor.





Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Karaçulha Hali’nden alınan 776 bin kilogram domatese, kilogram başı 4.5 lira ödendiği kaydediliyor.





Bu domatesler için Beltur İstanbul İşletme ve Ticaret A.Ş’nin kasasından 3 milyon 492 bin TL çıkmış. Domateslerden elde edilen toplam gelir ise 2.3 milyon TL olarak aktarılıyor.





Seydikemer’deki Eşen Hali’nden ise 1 milyon 693 bin kilogram domatesin, kilogramı beş liradan alınırken domateslere 8 milyon 465 bin TL ödendiği aktarılıyor.





Eşen Hali’nden alınan domateslerin toplam satış fiyatı 5 milyon 79 bin TL, buradan doğan kamu zararı ise 3 milyon 386 bin TL olarak gerçekleşmiş.





İki sebze halinden domates alımının kamuya toplam zararının ise 4 milyon 550 bin TL olarak hesaplandığı ifade ediliyor.





Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye tanzim satış çadırlarından doğan toplam zararı soran ancak yanıt alamayan CHP Milletvekili Süleyman Girgin, “Pakdemirli’nin neden yanıt vermediğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Sadece İstanbul’da satılan domatesten bu kadar zarar edildiyse halk toplam zararı bir düşünsün” diyor.