Venezuela'da sular durulmuyor

Dün 100’den fazla kişinin yaralandığı çatışmalarda onlarca Ulusal Muhafız. muhalif eylemcilerle saf tutmuştu. Guaido ise Maduro’nun ordunun denetimini yitirdiğinde ve barışçıl bir iktidar değişiminin yakın olduğunda ısrarlı. Muhalif lider taraftarlarına bugün de sokağa çıkmaları çağrısı yaptı.







Guaido’nun çağrısıyla yüzlerce kişi sokağa çıkıp gösterilere katıldı.BBC’nin aktardığına göre, Guaido, ABD, İngiltere ve çoğu Latin Amerika ülkesi de dahil 50’den fazla ülke tarafından Venezuela’nın geçici lideri olarak tanınıyor.





Ancak, Rusya, Çin, Türkiye ve üst düzey ordu mensupları tarafından desteklenen Maduro, iktidarı rakibine bırakmayı reddediyor.





Maduro ne dedi?





Etrafı komutanlarla çevrili halde televizyonda konuşan Maduro, protestocuların “ağır suçlar” işlediğini ve bunların “cezasız kalmayacağını” söyledi.













Hem Guaido hem de Maduro’nun taraftarlarını sokağa çağırması nedeniyle, ekonomik kriz, kronik elektrik kesintileri ve yaygın gıda sıkıntısı yaşanan ülkede yeni şiddet olaylarından kaygı duyuluyor.





Maduro, etrafındaki üst düzey komutanlarla konuşma yaptı





Maduro televizyondaki konuşmasında yine ABD’ye yüklendi ve Washington’ı kendisine karşı komplo düzenlemekle suçladı. Venezuela lideri, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bir uçağın kendisini Küba’ya götürmek üzere pistte beklediği iddasını da reddetti.Pompeo “Pistte bir uçakları var. Anladığımız, bu sabah (Salı) ayrılmaya hazırdı. Ruslar kalması gerektiğini söyledi.” dedi.













Salı günü neler yaşandı?





Salı günü erken saatlerde Guadio’nun yayımladığı üç dakikalık videoda, muhalif lider askeri üniformalı adamların yanında duruuyordu. Guaido videoda başkent Karakas’taki “cesur askerlerin” desteğine sahip olduğunu iddia etti.





2014’ten bu yana ev hapsinde tutulan bir başka muhalif lider Leopoldo Lopez ile yan yana görülen Guadio, Venezuealılara sokaklarda kendilerine katılmaları çağrısı yaptı.





Gün boyunca her iki tarafın destekçileri Karakas’ın farklı yerlerinde toplandı ve Guaido taraftarları ve orduya ait zırhlı araçlar arasında çatışmalar oldu.





Taş atan protestoculara gözyaşartıcı gaz ve basınçlı suyla müdahale edildi. Bir videoda bir askeri aracın eylemcilerin üzerine sürüldüğü görüldü.Muhaliflerin denetemindeki Ulusal Meclis’in Başkanı olan Guaido, kendisini geçen Ocak ayında ülkenin geçici lideri ilan etmesinden bu yana, Venezuela Ordusuna kendisine destek verme çağrısı yapıyor.





Guaido, son seçimin tartışmalı olması nedeniyle Maduro’nun devlet başkanlığı makamını haksız bir şekilde işgal ettiğini savunuyor.





Dünkü çatışmalar, ülkede yılbaşından bu yana yaşanan siyasi krizdeki en şiddet dolu gündü. Sağlık görevlileri, ikisi gerçek mermilerle olmak üzere 69 kişinin yaralandığını açıkladı.





Şiddet olayları sırasında bazı haber ajansları ile BBC ve CNN’in yayınları kesildi.Daha sonra ise muhalif lideri Lopez’in ailesiye birlikte önce Şili, daha sonra da İspanyol Büyükelçiliklerine sığınmaya çalıştığı ortaya çıktı.





Amerikan Federal Havacılık Kurumu, Amerikan yolcu uçaklarının Venezuela hava sahasında 8 bin metrenin altında uçmamaları ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle tüm Amerikan havacılık şirketlerinin 48 saat içinde ülkeden çekilmesi çağrısı yaptı.













Uluslararası toplum nasıl tepki verdi?





BM Genel Sekreteri Antonio Guterres her iki tarafa da şiddetten kaçınmaları çağrısı yaparken, ABD Guaido’ya desteğini yineledi.Başkan Donald Trump, Venezuela’daki olayları “çok yakından” izlediğini ve ABD’nin Venezuela halkının ve özgürlüklerinin yanında olduğunu söyledi.





Trump ayrıca Küba’ya, Küba Ordusu’nun Maduro’ya verdiği desteği derhal kesmemesi halinde “en üst düzey yaptırımları” ve “tam ve kapsamlı bir ambargo” uygulama tehdidinde bulundu.





Aralarında Bolivya ve Küba’nın da bulunduğu Maduro’ya destek veren ülkeler, Guadio’yu “askeri darbe girişiminde” bulunmakla suçladı.Latin Amerika ülkelerinden oluşan Lima Grubu ise Cuma günü acil toplanma kararı aldı.



