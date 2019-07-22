Samanyolu Haber /Gündem / [SON DAKİKA] Hulusi Akar’dan kritik görüşme! /22 Temmuz 2019 21:09

[SON DAKİKA] Hulusi Akar’dan kritik görüşme!

Türkiye'ye gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü. Görüşmede İki ülkenin askeri heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara yarından itibaren MSB'de devam edilmesinde mutabık kalındı.

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Milli Savunma Bakanlığından, Bakan Hulusi Akar’ın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul ettiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Akar, Jeffrey görüşmesinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ile Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. 

Akar tarafından ABD’li üst düzey yetkililerin terör örgütü elebaşları ile Suriye'de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi. İki ülkenin askeri heyetlerince Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara yarından itibaren MSB’de devam edilmesinde mutabık kalındı” ifadelerine yer verildi.
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