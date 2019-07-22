Samanyolu Haber /Gündem / Düzce'de kayıp çocuğun cesedi bulundu /22 Temmuz 2019 21:19

Düzce'de kayıp çocuğun cesedi bulundu

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir çocuk cesedi bulundu. Ekipler, cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma yürütüyor.

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Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı’nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında ise kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz’da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel’in, dün de Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel’in cesedi bulunmuştu.
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