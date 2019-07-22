Samanyolu Haber /Gündem / 6 isim birden görevinden alındı /22 Temmuz 2019 20:59

6 isim birden görevinden alındı

Cumhurbaşkanlığı Karanamesi ile Orman bakanlığı bünyesindeki 6 isim birden görevinden alındı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan 6 isim görevden alındı.

 Bakanlığın 7. Bölge Müdürü Etem Boz, Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Bekir Kılıç ile Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci maddesi gereğince görevinden alındı. Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Şahin, Mehmet Zeki Temur ve Zekeriya Mete de görevden alınan diğer isimler oldu.
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