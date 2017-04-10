Samanyolu Haber /Gündem / Son Dakika! Hangisi geçerli? /10 Nisan 2017 12:49

Son Dakika! Hangisi geçerli?

YSK, tartışılan yanlış yere mühür basarsak oyumuz geçersiz mi olur sorusuna açıklık getirdi.

SHABER3.COM

Sosyal medyada vatandaşlar "mührü, tam Evet yazısının üzerine mi ya da tam Hayır yazısının üzerine mi basmalıyız" yönünde tartışmalara girmişti. Oy ve Ötesi Derneği’nin nasıl oy kullanılmalı başlıklı çalışmasında kullandığı görseller kafalarda soru işareti bırakmıştı.

İKİSİ DE GEÇERLİ 




Son günlerde özellikle sosyal medyada seçmenlerin Halkoylamasında “TERCİH” mührünü oy pusulasında “EVET” veya “HAYIR” yazılarının üzerine basmamaları gerektiği yoksa oyların geçersiz sayılacağı yönünde asılsız ve yanlış haberler dolaşmaktadır.

Birleşik oy pusulasında “EVET” için beyaz, “HAYIR” için kahverengi bölümler ayrılmıştır.”TERCİH” mührünün bu bölümlerden sadece birine (yazının üstüne de denk gelse) basılması yeterlidir.

Kamuoyuna duyurulur.
<< Önceki Haber Son Dakika! Hangisi geçerli? Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den 'aldanma-aldatma' açıklaması

Hocaefendi'den 'aldanma-aldatma' açıklaması

Binali Yıldırım'a göre Davutoğlu 'yanlış' yapmış

Binali Yıldırım'a göre Davutoğlu 'yanlış' yapmış

Zihinsel engelli gence zorla oy kullandırdılar!

Zihinsel engelli gence zorla oy kullandırdılar!

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:11:53