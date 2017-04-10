3 AKP'liye 126 ihale!

AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu’ndaki üç üyenin AKP'li belediyelerden aldıkları ihaleler dikkat çekiyor.





AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu'ndaki Fatih Bolcan, Sevilay Tuncer Uludağ ve Cemaleddin Aykan’ın şirketleri son beş yılda AKP’li belediyeler ve kamu kurumlarından 126 ihale aldı. 3 AKP’linin aldığı ihalerin toplamı 145 milyon lirayı buldu.





Cumhuriyet’in haberine göre, AKP’lilerin aile şirketleri neredeyse İstanbul’daki tüm AKP’li belediyelerden ihaleleri toplamış. İhale alınan kamu kurumları arasında Başbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOKİ, İstanbul İl Özel İdaresi, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü de var.





İŞTE O ÜÇ AKP'LİNİN ALDIĞI İHALELER





Üç AKP’li yönetim kurulu üyesinin siyasi geçmişleri, şirketleri ve aldıkları ihaleler şöyle:





Fatih Bolcan (AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi): Gençlik yıllarında AKP’de siyasete atılan bu isim 2014’te Başakşehir’de AKP’den belediye başkan aday adayı oldu. Şubat 2015’te AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi oldu. Eski AKP milletvekili Mustafa Baş’ın damadı Bolcan’ın yüzde 50 ortak olduğu AZ Reklam son 5 yılda büyük çoğunluğu AKP’li belediyelerden olmak üzere 67.4 milyon TL’lik ihale aldı. Özellikle AKP yönetimine girince ihaleleri toplamaya başlayan Bolcan’ın ihale aldığı belediyeler ve kurumlar şöyle:





İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve (İBB) iştirakleri, İETT Genel Müdürlüğü, İstanbul Ağaç A.Ş.

AKP’li Fatih, Kâğıthane, Zeytinburnu, Sultangazi, Küçükçekmece, Eyüp, Bağcılar belediyeleri.

Yine AKP’li Düzce, Çorum, Şahinbey (Gaziantep) belediyeleri ve çok sayıda kamu kurumu.

Bolcan’ın şirketi AKP’li belediye ve kamu kurumlarına piknik organizasyonu, gezi, kültür, sanat, spor turnuvaları, eğitim, kültür gezileri, kitap hazırlanması-basımı, festival ve personel hizmeti alım ihaleleri aldı. 5 yılda 72 ihalede toplam 67 milyon 324 bin TL kazandı.





Sevilay Tuncer Uludağ (AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi): AKP’nin çeşitli kademelerinde görev alan Uludağ, Şubat 2015’te AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi oldu. Uludağ’ın isminin geçtiği iki önemli şirket var.





Birisi eşi Erhan Uludağ’la birlikte kurduğu Taksim Yapı Ltd. Şti. Hisselerini eşi Erhan Uludağ’a devrediyor, 2013’ten bu yana bu şirketin tek ortağı eşi. Diğer şirket ise ES Yapı Ltd. Şti. Bu şirkette ise tam tersi oluyor. Bu kez tüm hisseler Sevilay Tuncer Uludağ’a devrediliyor. Sevilay Tuncer Uludağ, 2016 başından bu yana şirketin tek ortağı. Şirketlerin ortak yanı ise aynı binada birisinin 10 numarada, diğeri 12 numarada faaliyet göstermesi ve telefonlarının bile aynı numara olması. Ancak şirketin birisi Sevilay Tuncer Uludağ’a diğeri eşi Tuncer Uludağ’a ait.





Bu iki şirket yine son 5 yıl içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, İstanbul İl Özel İdaresi’nden, İstanbul Valiliği’nden, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden, AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zeytinburnu, Fatih, Eyüp belediyelerinden toplam 50 milyon TL’lik kamu ihaleleri almış. İki aile şirketinden ES Yapı 7 ihalede 17 milyon TL, Taksim Yapı 31 ihalede 33 milyon TL kazandı.





Cemaleddin Aykan (İstanbul İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi): AKP Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın oğlu olan Cemaleddin Aykan da yine Şubat 2015’te Selim Temurci’nin ekibinde yer alarak AKP İstanbul İl Yedek Yönetim Kurulu üyesi oldu.





Asım Aykan’ın ve oğlu Cemaleddin Aykan’ın 1 Temmuz 2008’de büyük hissedar olarak Zaman ve Mekan Yapı İnşaat Emlak Ltd. Şti’yi kuruyor. Bu şirket son 5 yıl içerinde AKP’li belediyeler, kamu kuruluşlarından tam 26 milyon TL’lik ihaleler aldı. Şirketin özellikle AKP’li Güngören Belediyesi’nden aldığı yüklü ihaleler dikkat çekiyor. Güngören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün açtığı 11 ihaleyi de alan şirket diğer AKP’li belediyeler Başakşehir ve Bahçelievler’den de ihaleler almış. TOKİ’den, İstanbul İSTON’dan, İstanbul İl Özel İdaresi’nden de ihaleler alan aile şirketi son 5 yılda 16 ihalede toplam 26 milyon 400 bin TL kazandı.





Aile şirketi belediye ve kamu kuruluşlarından yol yapımı, yol bakım onarımı, bina ve mabed bakım onarımı, altyapı ve prestij yol düzenleme, park yapımı, su deposu, okul inşaatı gibi ihaleleri aldı.